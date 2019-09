Trods seks skadede spillere: Otterup HK godt fra start

Håndbold: Odder Håndbold er et af de hold i 1. division, som Otterup HK skal direkte måle sig med styrkemæssigt i den nye sæson.

Derfor var søndagens sejr i første kamp i sæsonen mod netop Odder Håndbold særdeles velkommen for Otterup HK, der tidligere har haft problemer med at levere i starten af en sæson.

Fynboerne vandt opgøret i det jyske med 31-29 efter at det havde været helt lige ved pausen - 15-15. Og Otterup hentede sejren hjem med hele seks spillere på skadeslisten.

- Det må blive "årets holdpræstation". Hvis ikke, holdet bliver nomineret til et eller andet for den indsats, så er det uretfærdigt. Vi tog af sted med to målmænd, syv markspillere plus tre spillere fra Serie 1. Hvis du havde spurgt mig før kampen, ville jeg have sagt "ingen chance". Men det var vilje og fight på højeste niveau, lyder det fra træner Daniel Nielsen.

Det blev en kamp, hvor det i lange perioder var helt lige mellem de to hold. Men efter 50 minutter var hjemmeholdet foran med to - 25-23 - og tingene så lidt vanskelige ud for gæsterne. Men der var høj fynsk moral også i de sidste 10 minutter, hvor sejren blev trukket i land.

Mathias Jensen blev topscorer med otte mål. De øvrige målscorere var Mats Gordon Krog (6), Jesper Overgaard Poulsen (5), Anders Poulsen (4), Kristoffer Vestergaard (4), Mikel Christensen (3) og Magnus Falborg (1).

Det var første gang i fire sæsoner, at Daniel Nielsen kunne åbne med en sejr.

På søndag tager Otterup HK imod TMS Ringsted, der i sin første kamp rundbarberede TM Tønder med en sejr hjemme på 32-25. Dalmoses tropper fra det sjællandske er kontant oprykningsfavorit.

- Den kamp kigger vi på i løbet af ugen. Lige nu vil vi bare glæde os over de to point i Odder, fastslår Daniel Nielsen.