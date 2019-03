Trods Brøndby-invadering sidste sæson i Horsens - 'det er ærgerligt uden Brøndby-tilhængere'

Direktør i AC Horsens ærgrer sig over at dagens kamp bliver uden Brøndby-tilhængere.

CASA Arena i Horsens blev i sidste sæson indvanderet af Brøndby-tilhængere, da Kjartan Finnbogason scorede til 2-2, og slukkede lyset for Brøndbys guldmedaljer.

I dag står de to mandskaber over for hinanden igen, men denne gang er det uden de blågule på tribunerne, og det er et scenarie, der ærgrer Direktør i AC Horsens Kristian Nielsen.

-Det er vi enormt kede af og triste over, netop fordi at den kamp vi havde sidste gang på CASA Arena, var en, hvor der var en helt magisk og euforisk stemning, siger Kristian Nielsen.

