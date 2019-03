De to hold gav hinanden en jævnbyrdig match. Enouma Ebinum scorede fem af de første seks Rabbits-point, men Randers med den lille hurtige guard Richard Devon Thomas som drivkraft blev ved med at hænge på.

- Vi kunne næsten have sikret os tredjepladsen i dag, hvis vi havde slået Randers, men nu skal vi vinde de to sidste kampe, sagde en skuffet Peter Møller, der scorede syv point for kaninerne.

Basketball: Svendborg Rabbits har sat sig selv under pres efter mandagens nederlag på 73-77 hjemme til Randers Cimbria. Rabbits kunne med en sejr have sat Randers af, men nu har Svendborg Rabbits, Næstved og Randers på tredje-, fjerde- og femtepladsen lige mange point inden de sidste kampe. Rabbits og Næstved mangler begge to kampe og skal mødes på torsdag i Næstved, Randers mangler en kamp.

Rabbits gik i stå

Rabbits førte 55-50 midt i tredje periode, men så gik kaninerne i stå. Randers scorede ni point i træk og førte 59-50, inden Rabbits fik reduceret til 59-60 inden sidste periode.

Hjemmeholdet scorede kun to point i de første seks minutter af fjerde periode - Zach Charles til reducering 61-64.

Kaninerne var bagud 61-71 med tre minutter og 30 sekunder igen, da et desperat comeback blev indledt. Sebastian Åris mindskede afstanden til 70-73 efter et layup og et bonusstaffekast, der også blev scoret på to minutter før tid.

Men Jeremiah Ingram røg ud med sin femte fejl halvandet minut før tid, og selv om Enouma Ebinum skabte nyt håb med sin reducering til 73-75 med 36 sekunder igen, så afgjorde Casper Stage Jørgensen kampen med sin scoring 13 sekunder før tid til slutresultatet 73-77.

I de sidste to kampe i grundspillet skal Rabbits spille ude mod Næstved og hjemme mod Horsens.

- Næstved er mega formstærke og langt bedre, end da vi mødte og vandt over dem tidligere på sæsonen. Så det bliver en svær kamp, sagde Peter Møller.

Men Rabbits kan med sejr over Næstved sikre sig tredjepladsen uanset resultaterne i sidste runde.

Med sejr på torsdag over Næstved vil Rabbits være to point foran Næstved og Randers med kun én kamp tilbage, og Rabbits er bedst i det indbyrdes regnskab med både Næstved og Randers.

Hvis Rabbits taber til Næstved, har Rabbits endnu en chance for at få tredjepladsen. Så kræver det sejr over Horsens på mandag, og Næstved skal tabe hjemme til Bakken Bears i den sidste kamp fredag 15. marts.