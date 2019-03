Dalum tabte med et mål til topholdet Skive, og Dalum har stadigvæk ikke fået point siden vinterpausen.

Fodbold: Dalum IF har fortsat det første point i 2019 til gode. Lørdag vandt et af topholdene i 2. division, Skive, 2-1 over Dalum hjemme på Hancock Arena, hvor 1537 tilskuere så på.

Mikkel Jespersen bragte Skive foran efter fem minutter på et straffespark. Magnus Jensen øgede til 2-0 10 minutter før pausen.

Rasmus Schmidt reducerede fem minutter før tid til slutresultatet 2-1, da han sparkede bolden ind midt for mål.

Dalum var uden den karantæneramte offensivspiller Frederik Humlegaard.

Med nederlaget bliver Dalum stående på 19 point og har tre point ned til nedrykningsstregen.

Med sejren overtog Skive førstepladsen i 2. division, pulje 1. Skive er et point foran Kolding IF, der måtte nøjes med 1-1 hjemme mod Odder.

Dalum har i forårets tre første kampe tabt til Odder, FC Sydvest og Skive.

På lørdag spiller Dalum lørdag hjemme på kunstgræsbanen mod Jammerbugt FC, der lørdag vandt 1-0 hjemme over FC Sydvest.