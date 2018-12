Tredje drama i træk: Randers HK-profil sørger for svensk avancement

Jamina Roberts sørgede for den afgørende scoring, da Sverige vandt stort drama over Polen med 23-22.

To svenske spillere, der i det daglige tjener deres løn i den danske liga, sørgede tirsdag aften for, at de blågule med hiv og sving fik mast sig videre til mellemrunden ved EM-slutrunden.

Viborg HK's Carin Strömberg trak to polske udvisninger i kampens slutning, mens Randers HK's Jamina Roberts stod for den afgørende scoring til svensk sejr på 23-22.

- Det var det tredje drama i vores tredje kamp, og hvor var det dejligt, at det gik vores vej, sagde en meget lettet Jamina Roberts efter dramaet.

Sverige indledte EM ved at tabe 30-29 til Danmark, hvor Nathalie Hagman brændte et straffekast efter tid, mens det i kamp to blev en smal sejr på 22-21 over Serbien - og nu er altså også sejr på et mål over Polen og to svenske point med i mellemrunden.

Også Strömberg var vældig godt tilfreds.

- Var det endt uafgjort, havde vi kun haft et point ved videre. Nu er alt muligt i mellemrunden, mente hun.