Tre scoringer ramte Dalum til sidst

Fodbold: Dalum fra 2. division bøvlede slemt mod det stærke Danmarksserie-hold fra Svendborg-Oure-samarbejdet - kaldet SfB-Oure FA, der sejrede 4-3 i en træningskamp.

- På en varm sommeraften skulle anden træningskamp afvikles, og 20 mand var udtaget til kampen. Vi er nu der i forberedelserne, hvor der skal til at være fokus på turneringen, men samtidig stadig i den fase, hvor der skal bygges en masse fysik og fordeles spilletid, så hele truppen er klar til en hæsblæsende sæson, hvor der skal afvikles hele otte kampe den første måned, skrev PR-chefen i Dalum IF efter kampen.

- Svendborg/Oure er et rigtigt dygtigt fodboldhold, men også et hold, som sjældent kommer med overraskelser - til trods herfor er holdet svært at spille imod, da holdet praktiserer dets spil på meget højt niveau. Det var et lidt mere afventende Dalum-hold end normalt med det formål at have fokus på det defensive. Planen lykkedes i det store hele, og det lykkedes med en føring på 3-1 efter 60 minutter.

- Dalum-spillerne havde holdt Svendborg/Oure på et minimalt antal muligheder og kun indkasseret et mål fra 40 meters afstand.

Dalum udskiftede ni spillere efter en times tid.

Nogle misforståelser i Dalum-forsvaret og fejl gav SfB-Oure FA chancen, og sydfynboerne sørgede med tre hurtige scoringer i træk for en sejr på 4-3.

Dalum spiller den sidste test mod TPI på lørdag, og der er premiere i 2. division i næste weekend igen.

SfB-Oure FA's mål blev leveret af Philip Herslov med to mål, Frederik Ravn og Aron Prainsson.

SfB-Oure FA spiller sidste testkamp på søndag klokken 12.00 mod Holbæk fra 2. division. Kampen spilles på SfB's anlæg - på bane 1.