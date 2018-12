Sværd, kårde, fleuret... Og sværd igen

I oldtiden og middelalderen var fægtning en kamp om livet eller døden. En kamp, der blev kæmpet med sværd eller andre former for blankvåben.

Det ændrede sig til, at man brugte kårde. Siden blev fleuretten tilføjet. For at tiltrække flere til fægtesporten har Dansk Fægte-Forbund et projekt, hvor fire klubber tilbyder historisk fægtning.

- Man bruger langsværd. Jeg håber på, at der kan komme et officielt Dansk Mesterskab i det, siger Jan Sylvest Jensen.