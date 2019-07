AC Horsens og AGF har tidligere taget turen ned i Danmarks næstbedste række. I den kommende sæson rykker tre hold ud, og ingen af de to klubber kan på forhånd vide sig sikre på at overleve. Bookmakerne forventer dog, at AGF slutter et stykke væk fra nedrykningspladserne, mens AC Horsens er blandt nedrykningsfavoritterne.