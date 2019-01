Tre fynske kørere i bruttotrup: Danmark i hård kamp ved VM i speedway

Parspeedway - igen

Som noget nyt blev VM 2018 i speedway gennemført som parspeedway - altså kun med to kørere plus en reserve fra hver deltagende nation.Sådan bliver det også i år, hvor der bliver to indledende runder - 4. maj i tyske Landshut og 11. maj i engelske Manchester (med danske deltagelse) - samt med finalerunde i Togliatti, Rusland, den 20. og 21. juli.



En af begrundelserne for parspeedway-konceptet er, at flere nationer kan være i spil til podiet - og dermed give en mere spændende afvikling - end hvis der skal køres med landshold med fire/fem kørere.