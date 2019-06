Tre erfarne spillere stopper i Marienlyst

Volleyball: Tre af de erfarne spillere har spillet deres sidste kamp for volleyligaholdet i Boldklubben Marienlyst. Det er Daniel Thomsen, Simon Bitsch og Kristoffer Abell, der takker af.

- Der skal lyde en kæmpe tak for deres indsats i Boldklubben Marienlyst og et held og lykke i fremtiden, skriver klubben i et nyhedsbrev.

Trænerteamet med Kaj Jeppesen i spidsen er allerede i gang med planlægningen frem mod den nye sæson.

I den forgangne sæson fik Marienlyst bronze efter to sejre over Middelfart i bronzekampene. Desuden lykkedes det Marienlyst at hente sølv ved de nordiske klubmesterskaber.