Travløb på en torsdag

Hestesport: Det er usædvanligt, at Fyens Væddeløbsbane byder publikum på travløb en torsdag, men det er ikke desto mindre tilfældet i denne uge. Her serveres en lille let anretning på otte opgør fra klokken 17.00, og får avisen ret i sine spådomme, bliver det med en stor dag for træner Rene Kjær med vindertippet i halvdelen af løbene.

Sidste års landschampion er efter et uheld tidligere på sæsonen tilbage i topform, og i de sidste fire afdelinger af V5 bliver han vores favorit startende med Bobbi Khan. Vallakken har vundet to ud af de sidste tre starter, og i et åbent opgør fra et godt startspor har Rene Kjær god chance for en ny triumf, men her tilråder vi dog at gardere bredt.

Det gør vi ikke i det efterfølgende 3-års løb, hvor Erik efter et fint prøveløb ligner en motiveret favorit. Rene Kjær kørte også hesten ved den lejlighed, og i et løb med mange debutanter tror vi bare, at parret viser sig bedst. Dog tager Jan Dahlgaard turen fra Skive med norskfødte Son Of Sizzling, så den skal man også se op for.

Endnu en 3-årig debutant i Edward kører Rene Kjær i det efterfølgende løb, og med spids og inderbane kan ekvipagen meget vel føre hele vejen rundt. EBay Holmsminde med legenden Steen Juul i sulkyen bliver dog en hård modstander, og de to hestes duel kan vise sig at være hele entréen værd.

Endelig kører Rene Kjær i V5-afslutningen tyskfødte Alvin CG, der senest imponerede i derby weekenden, og lever hesten op til den præstation, får de øvrige noget at se til. En fejlfri Elvis Toft er nok den værste modstander, hvis der skal stikkes en kæp i det vinderhjul, som Rene Kjær meget vel kan køre med.