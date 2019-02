Travle badmintondage: Her er profilerne med tilknytning til Fyn

Spændende ny konstellation

Ved DM optræder Maiken Fruergaard også i en interessant, ny mixeddouble-konstellation med et nok så kendt singlenavn, Hans-Kristian Vittinghus, der ligesom Fruergaard spiller for Solrød.

I førsterundekampen møder den nye konstellation Elisa Melgaard (også fra Solrød) og Mathias Thyrri Jørgensen fra Værløse.- Jeg glæder mig helt vildt. Det er super spændende at spille mixed. Maiken og jeg spillede et enkelt Golden Set i sidste sæson, og jeg har også spillet mixed i den svenske liga, og det er rigtig sjovt. Men jeg er faktisk lidt ærgerlig over, at vi møder Elisa, som vi spiller i klub med, men jeg tror på, at hvis vi kan få samarbejdet til at fungere, har vi en god chance. Men vi går vitterligt på banen for at have det sjovt, siger Hans-Kristian Vittinghus til badminton.dk.Mathias Christiansen og Christinna Pedersen er topseedet i mixed double. Sammen med Alexandra Bøje er Frederik Søgaard seedet tre/fire. Niclas Nøhr og Sara Thygesen stiller ikke op i mixed.Kim Astrup og Anders Skaarup skulle have forsvaret deres DM-titel i herredouble, men Astrup er fortsat plaget af en skade i sin ene fod og stiller ikke op. I stedet spiller Skaarup med det 16-årige stortalent, Mads Vestergaard.

I damesingle er Mia Blichfeldt topseedet.

Ud over Viktor Axelsen stiller følgende spillere med OBK som stamklub op ved DM i Aarhus: Emil Hybel (herredouble og mixed double), Oliver Thomsen (herredouble) og Steffen Rasmussen (herresingle).