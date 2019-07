Travle Atlético henter teenager efter monsterbud

Atlético Madrid bekræfter køb af 19-årige João Félix, som man tidligere har budt 940 millioner kroner for.

19-årige João Félix kan kalde sig Atlético Madrid-spiller, og et godt gæt er, at han tjener kassen på det.

Forleden annoncerede den spanske storklub, at den havde tilbudt Benfica 126 millioner euro (940 millioner kroner), og onsdag bekræftede Atlético på sin hjemmeside, at Félix er ny spiller i klubben.

Prisen i handlen er ikke offentliggjort, men efter at rygterne har svirret længe, så er handlen officiel.

- Atlético og Benfica er blevet enige om en transfer for João Félix. Den 19-årige spiller har underskrevet en kontrakt for de kommende syv sæsoner, skriver Atlético på sin hjemmeside.

19-årige João Félix fik debut for Portugals A-landshold tidligere i denne måned. Det gjorde han, da Portugal vandt den første udgave af Nations League.

Her spillede João Félix i angrebet med blandt andre 34-årige Ronaldo, som han er blevet sammenlignet med i hjemlandet.

João Félix, som både kan spille på fløjen eller helt i front, fik debut for Benfica i august og blev hurtigt stamspiller for de senere portugisiske mestre.

Han scorede på tværs af alle turneringer 20 mål i 43 kampe for Benfica i den forgangne sæson.

João Félix havde en frikøbsklausul på 120 millioner euro, men Atlético valgte altså at tilbyde 126 millioner euro for nylig.

Klubben kan modtage nogenlunde samme beløb, hvis den franske angriber Antoine Griezmann skifter fra Atlético.

Griezmann annoncerede tidligere på året, at han ville stoppe i klubben, og han har en frikøbsklausul per 1. juli på 120 millioner euro.

Atlético-direktør Miguel Ángel Gil Marín udtalte i midten af juni, at han længe har vidst, at FC Barcelona bliver ny klub for Griezmann.

Hvis Atlético har betalt 940 millioner kroner for João Félix, så overgår handlen Cristiano Ronaldos skifte fra Real Madrid til Juventus for et år siden.

Handlen vil dog ikke overgå summerne, der er blevet givet for Neymar, Kylian Mbappe, Philippe Coutinho og Ousmane Dembélé.

Tidligere onsdag annoncerede Atlético, at frikøbsklausulen på midtbanespilleren Rodrigo Hernandez, som kaldes for Rodri, var blevet indfriet af engelske Manchester City og af spilleren selv.

Det betyder, at der er stillet en bankgaranti til La Liga, som er den spanske ligaforening.

Handlen er dog ikke bekræftet af Manchester City.