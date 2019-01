Travl uge: Svendborg Rabbits i dilemma før pokalfinale

Basketball: Der venter nogle travle dage for Svendborg Rabbits, der har ligakampe mod A-ligaholdene Randers ude torsdag og Næstved hjemme lørdag. Ugen efter venter pokalfinalen mod Horsens IC lørdag 2. februar.

- Vi er lidt kede af programmet lige nu, men sådan er det. Vi vil gøre det bedste, vi kan for at vinde, siger Troels Mortensen, direktør for Svendborg Rabbits.

Netop Randers og Næstved er de to hold, som Svendborg Rabbits kæmper med om tredjepladsen i Basketligaen. De to tophold Bakken Bears og Horsens IC har reelt sat sig på de to første pladser i grundspillet med henholdsvis 30 og 26 point. Herefter følger Næstved med 22 point for 18 kampe, Svendborg med 20 point for 15 kampe og Randers med 18 point for 16 kampe.

Svendborg Rabbits kan altså med en sejr ude over Randers torsdag aften spille sig op på tredjepladsen, da Rabbits er bedst i det indbyrdes regnskab med Næstved.

Udfordringen for Rabbits er at få de tre skadede landsholdsprofiler, Sebastian Åris, Peter Møller og Jacob Enevold, klar. Ingen af de tre var med i søndagens pokalsemifinalesejr over Næstved, og det er i skrivende stund uvist, om de bliver klar til kamp i Randers torsdag aften.