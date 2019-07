Travl GOG-ungdom i store turneringer

GOG er stærkt repræsenteret ved U21-VM i Spanien fra 16. til 28. juli med flere at ligaholdets yngste spillere, og der er også et kontant GOG-kontingent med til U19-VM i Nordmakedonien fra 3. til 18. august. Ligaholdets assistenttræner, Mathias Albrektsen, er i øvrigt assistenttræner for U19-landsholdet.

Håndbold/ungdoms-OL: Håndbold er også en sommersport. Ikke mindst for de bedste ungdomsspillere. Og den kendsgerning kan man mærke i GOG, der netop er kendt for sin satsning på udvikling af egne talenter i samarbejde med Oure-skolerne.

40 danske atleter med

Når ilden tændes til åbningsceremonien på Baku Olympic Stadium i Aserbajdsjan den 21. juli, bliver det med i alt 40 unge danske talenter bag Dannebrog. Det danske hold stiller op i fem idrætsgrene ud over håndbolden, og hvor der i flere af dem er medaljepotentiale.

- Når vi stiller op i olympiske events, så er det altid med sejre for øje, og jeg forventer også, at vi vinder medaljer i Baku. Når det er sagt, så handler et europæisk ungdoms-OL endnu mere om læring. De unge danske talenter skal lære at deltage i en multisportsevent med 3600 deltagere fra 50 lande, med medier på sidelinjen og med al virakken med åbnings- og afslutningsceremonierne, dopingkontroller og så videre. Det bliver spændende at se, hvem der kan holde fokus, og hvem som får motivation til mere, så vi måske ser dem til OL i fremtiden, siger chef de mission for den danske delegation, Søren Skaastrup Frydendal, i en pressemeddelelse.

For de fleste atleter er det første gang, at de deltager i en olympisk begivenhed, og det er derfor også første gang, at de skal gå indmarch til åbningsceremonien, hvor der forventes op mod 25.000 tilskuere. Det ærefulde hverv som fanebærer for det danske hold er tilfaldet håndboldspilleren Thomas Sommer Arnoldsen, der altså til daglig spiller i Skanderborg Håndbold.

Det danske hold til europæisk ungdoms-OL i Baku - ud over herrehåndbolden:

Atletik:



Tazana Mikkel Kamanga-Dyrbak, Sparta

Nikolaj Koefoed Grønbech, Sparta

Joel Ibler Lillesø, Bagsværd Atletik Club

Martha Kjæhr Danneskjold Rasmussen, Aarhus 1900

Klara Skriver Loessl, Sparta

Josefine Skifter Andersen, Slagelse Atletik DELTA

Ida Boe Rasmussen, Greve Atletik

Liv Petrine Nedergaard, Sparta

Gymnastik:



Camilla Lund Rasmussen, Kastrup Gymnastikforening

Josephine Maria Thers, Sørensen, Kastrup Gymnastikforening

Freja Lysell Petersen, Nakskov Gymnastikforening

Judo:



Kalle Friis-Hansen, P.I.

Daniel Oswaldo Studsgaard, Aarhus Judo Klubben

Ida Jakobsen, Vejle Judo Klubben

Djoni A. Plogv Askham, Havnar Judofelag

Bjarni Kyrri Olavsson, Havnar Judofelag

Svømning:



Ronja Ró Í Dímun, Svimjisamband Føroya/Havnar Svimjifelag

Amalie Staghøj Andersen, Esbjerg Svømmeklub

Rasmus Skovgaard Nickelsen, Svømmeklubben KVIK Kastrup

Bartal Erlingsson Eidesgaard, Svimjisamband Føroya/Havnar Svimjifelag

Elisabeth Erlandsdóttir, Svimjisamband Føroya/Havnar Svimjifelag

Kristina Í Skála, Svimjisamband Føroya/Havnar Svimjifelag

Rebekka Trygvadóttir, Svimjisamband Føroya/Ægir

Tennis



Johanne Christine Svendsen, Hørsholm Rungsted Tennisklub

Divine Dasah Nweke, Gentofte Tennisklub

Flere danske OL-medaljevindere er begyndt deres olympiske færd ved ungdomslagene. Eksempelvis var hækkeløberen Sara Slott Petersen og svømmeren Mie Ø. Nielsen, der begge vandt medalje ved OL i Rio, med ved EYOF i henholdsvis 2003 i Paris og 2009 i Tampere.