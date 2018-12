Travets titler skal fordeles

Det helt optimale for Søren Demant Andersen ville være, hvis han på dagen vandt med familiens Birte Mile. I givet fald ville den spurtstærke hoppe med 100 procents sikkerhed blive årets hest på Fyens Væddeløbsbane. Og i modsætning til alle kusketitlerne, så følger der en helt kontant erkendtlighed på 10.000 kr med det at blive årets hest.

Hos amatørerne er der mere spænding om pladsen som årets etter. Kim Madsen fra Aarhus fører, men han kan blive overhalet af lokale Søren Demant Andersen, der endda er regerende dansk mester for amatører. Han kan overtage førstepladsen ved at vinde én sejr mere end Kim Madsen på dagen.

Fredag henad ved 18.30-tiden er årets sidste løb på Fyens Væddeløbsbane kørt, og der er dømt ikke bare jule- men vinterferie, for det er 8. februar sæsonen 2019 indledes. Som traditionen byder sig, skal en masse titler fordeles på årets sidste løbsdag. Det mest prestigiøse blandt kuskene er trænerchampionatet, der ser ud til at gå til René Kjær, med mindre Birger Jørgensen henter mindst fire sejre på løbsdagen, og det ser ikke sandsynligt ud.

1. løb: Capra (8), Carpark North (1), Nikita Montoya (5), outs.: Ide Beemed (7).2. løb: Cool Winner (6), Chio Gilbak (7), Cannon Flame (4), outs.: No Soup For You (1). 3. løb: Danica Patrick (5), Date Night (3), Desert Fox (7), outs.: Call Me Quick PD (8). 4. løb: Betula Derm (7), Check It Out (5), Dream Lady Dream (6), outs.: T Bird Malou (3). 5. løb: Torden (6), Bazire Trøjborg (1), Birte Mile (3), outs.: Knight Rider (5). 6. løb: C Nu Gilbak (3), Blackbird (6), Key Largo (8), outs.: Count On Me KG (2). 7. løb: Solo (5), Yugo (8), Miss General (2), outs.: Tiliqua Jet (1). 8. løb: Sunny Boy Lavec (8), Roselin Svimmel (7)Tehodor Krarup ØK (4), outs.: Caspian Of Narnia (5). 9. løb: Prinsesse Foldager (5), Royal Simoni (2), Saville (3), outs.: Perseus (7). V5-forslag, 320 kr. 1. afd.: 6, 7. 2. afd.: 3, 5, 7, 8. 3. afd.: 3, 5, 6, 7. 4. afd.: 1, 6. 5. afd.: 1, 2, 3, 6, 7.

Mange udfordrere

Titlen som årets hest tildeles den, der hen over året har vundet flest løb på den fynske travbane. Hvis flere står lige i antal sejre, er det andenpladserne der tæller og så videre.

Birte Mile deler føringen med Cool Winner og formløbshesten Roselin Svimmel. De har alle tre vundet fire gange på Fyn i årets løb, og Birte Mile er foran på andenpladser. Alle tre er til start på dagen i forskellige løb, og problemet for Birte Mile og Søren Demant Andersen er, at den er ude i et selskab, hvor et par modstandere på papiret ser lidt for skrappe ud.

Roselin Svimmel starter i et uddannelsesløb for urutinerede kuske, hvor den trods 60 meters tillæg bestemt ikke er uden sejrschance. Og så er der Cool Winner, der helt generelt aldrig er uden sejrschance, hvilket syv sejre i årets 10 starter taler et tydeligt sprog om.

Hvis Cool Winner ender med at hente titlen, bliver det ren jubel for amatørkusken Bjarke Christensen og hans familie, som også ejer Babe From Above, der har sikret sig titlen som årets hest i Billund.

Adskillige heste står med tre sejre i år og kan også nå at blande sig, så antallet af udfordrere er stort, og den store kugleramme skal nok frem for at finde afgørelsen. Med mindre Birte Mile bare vinder.