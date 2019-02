Tranborg og Reinhardt uheldige i flot Odense HC-sejr

HÅNDBOLD: Der var drama for alle pengene i Frankrigs vestligste by, da Odense HC kom sig over en haltende start på kampen og vandt et af de vigtigste kampe i sæsonen. Den gevinst kan give holdet en billet videre i Champions League.

Fra kampens begyndelse virkede det ellers som om, det kunne blive en halvsløj flytur hjem, når holdet skulle i luften senere på aften.

Jan Pytlick startede lidt overraskende kampen med Mette Tranborg, Nadia Offendal og Ingvild Bakkerud på bagspilspladserne og valgte altså at spare Stine Jørgensen eller Mie Højlund fra start til fordel for Bakkerud.

Starten af kampen lignede en gentagelse af nogle af de problemer, der har plaget Odense de sidste par kampe. Angrebsspillet var i store perioder hakkende, og Odense HC havde svært ved at skabe plads i det meget kompakte franske forsvar.

Den problematiske start blev kun gjort værre, da Althea Reinhardt fem minutter inde i kampen fik en bold i hovedet, da Amandine Tissier uheldigt ramte hende på et gennembrudsforsøg.

Efter hændelsen valgte Jan Pytlick at tage hende ud og i stedet sende Tess Wester på mål.

Efter en scoringspause på seks minutter, hvor holdet var kommet bagud med seks mål, begyndte de orange endelig at vågne op. Mie Højlund kom ind og spillede mere direkte, end flere af de andre havde gjort i starten. Mette Tranborg begyndte også at bruge sin højde mere til hendes fordel og fik hurtigt sat et par bolde i kassen.

Efter 27 minutter fik holdet endelig kontakt. På Odenses første straffekast kom Stine Jørgensen ind og udlignede til 12-12. Det skulle dog også vise sig at være Stine Jørgensens eneste aktion i første halvleg i en kamp, hvor hun spillede forholdsvis få minutter.

- Der er lidt med hendes akillessene, så jeg ville ikke tage for store chancer. Jeg startede med de andre, og de gjorde det så godt, at der ikke var grund til at bruge hende så meget, sagde Jan Pytlick.

Samtidig med Odenses opblomstring faldt niveauet hos de franske skytter drastisk, som kampen skred frem. De begyndte at brænde chancer på stribe på nytiltrådte Tess Wester i målet. Flere af Brests skud blev grebet ud, og ellers virkede Wester til at få flere af spillerne til at placere deres skud lidt for yderligt, så de røg forbi.

I sidste minut af første halvleg blev Jessica Quintino holdets heltinde, da hun på en dårlig vinkel alligevel fik rullet bolden fra venstre hånd og lige op i det lange hjørne til pausestillingen 13-13.