Træningsgyser: GOG taber tæt træningkamp til Magdeburg

HÅNDBOLD: Der var to gæstende hold på banen, da GOG og Magdeburg mødtes til en testkamp i Hamborg, inden den danske liga og Bundesligaen bliver skudt i gang om en måneds tid.

Men det var til tider svært at se, at der stadig er noget tid før de to hold egentlig behøver at være helt oppe i omdrejninger igen.

Det var danskerne, der tog kampens første stik, da de bankede den ind til 1-0, men derefter var det tyskerne, der overtog den dominerende rolle i et kvarters tid. Tyskerne udlignede først til 1-1, inden de hoppede op og tog en føring på et enkelt mål, der holdt indtil 5-4.

Derfra strammede tyskerne skruen en smule. Den danske landsholdsmålmand Jannick Green begyndte at tage lidt ekstra fra i Magdeburg-målet ved blandt andet at snuppe et straffekast, og det gav tyskerne mulighed for at øge føringen til tre mål ved stillingen 9-6.

Derfra tog GOG lidt over i spillet igen, og med tre mål i træk havde danskerne bragt balance i regnskabet, og da de også scorede de næste to mål, var danskerne pludseligt solidt i front. En timeout fra Magdeburg hjalp ikke, og da pausefløjtet lød, stod der 15-12 i dansk favør.