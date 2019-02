FODBOLD: Han er en blanding af Franz Beckenbauer og Andreas Christensen og nu drager han fra Otterups DS-mandskab til Dalums 2. divisionshold, hvor han skal trænes af sin far Anders Nielsen.

Den 23-årige forsvarsspiller Benjamin Nielsen har været nøglespiller i Otterup med sin overlegne teknik og har tegnet Chris Margaards mandskab.

- De fleste er sikkert bekendt med at Benjamin Nielsen er søn af Dalum IFs cheftræner Anders Nielsen, hvorfor det gensidige kendskab naturligvis er meget stort. Benjamin har været med i hele træningsopstarten og "Benja" har gjort det utroligt flot og bliver en absolut nøglespiller for Dalum IF, da han er en utrolig klog og teknisk stærk forsvarsspiller, som også er meget stærk i hovedspillet, skriver Dalums sportskoordinator Jan Larsen i en pressemeddelelse.

Dalums sportschef Michael Pep Jørgensen er også begejstret.

- Benjamin Nielsen har vi længe holdt øje med, og er helt fortroligmed hans kundskaber. Han kommer til at bidrage med sine kvaliteter i bagkæden, hvor vi har været mest sårbare de seneste sæsoner. Benjamin har trænet med i flere omgange over de seneste år som følge af relationen til Anders, og nu føler vi at han er modnet så meget i sit spil at han er parat til at vise sig frem på divisionsniveau. Vi får her en ledertype og endnu en to-meter mand ind i bagkæden. Benjamin har trods sin unge alder fin robusthed, spilforståelse og er parat til at bidrage fra dag et, mener sportschefen.

Med tilgangen af Benjamin Nielsen og den øvrige trup håber vi i Dalum IF at stå meget stærkt til de hele 17 spændende divisionskampe som er på menuen for Dalum IFs 2. divisionshold i et ganske hektisk fodboldforår.