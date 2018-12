Træneren: Det er mit job at tro på tingene

Klavs Bruun Jørgensen håber, at hans hold kan hive sig op og yde en god præstation onsdag eftermiddag mod Montenegro. Anfører Stine Jørgensen forsikrer, at alle vil gøre alt, hvad de kan for at få slettet det dårlige indtryk fra de seneste kampe.

- En femte- eller sjetteplads vil betyde ufattelig meget, men det kræver jo, at vi er i stand til at slå Montenegro. Vi kender dem rigtig godt, og vi ved, at de kommer med fuld power.

- Jeg havde en forhåbning om, at vi var tættere på. Jeg mener fortsat, at vi kan spille bedre end det, vi har gjort her. Det skal vi ud at vise mod Montenegro, sagde landstræneren i forbindelse med tirsdagens træningspas i franske Nantes.

Træt af det

Og selvfølgelig kan han det, mener anfører Stine Jørgensen, der erkender, at hun og de spillere har hængt noget med mulen efter de seneste nederlag.

- Humøret? Det kunne have været bedre. Det er vel et humør, der passer til sådan et nederlag.

- Jeg er rigtig træt af det. De sidste tre kampe har vi jo ikke været tilfredse med, men det nytter ikke at tænke alt for meget over det lige nu. Der er stadig en rigtig vigtig kampe i morgen (onsdag, red.), og det prøver vi at rette fokus imod. Vi forsøger at bevare den positive energi, så vi kan slå Montenegro, men det er en hård opgave. Jeg håber, at vi kommer godt ud af det og ikke graver et dybere hul.

Hun mener, det er vildt, at Danmark stadig har muligheden for at komme til at spille om femtepladsen efter de sidste par kampe.

Stine Jørgensen har ikke været med for fuld udlæsning i Frankrig, og det har selvfølgelig haft stor betydning.

- Mit fokus har været på holdet, og så handler det egentlig ikke så meget om mig.