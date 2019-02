Trænere snød OL-curlingdarlings for præmiepenge

Sydkoreas curlingkvinder har fået medhold i, at OL-trænerne har snydt dem for flere hundredtusinder kroner.

Ved vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang i 2018 blev hjemlandets curlingkvinder allemandseje, da de overraskende endte med at vinde sølv.

Men "Garlic Girls", som holdet blev kaldt grundet ophavet i en by kendt for hvidløgsproduktion, nød i virkeligheden ikke OL-oplevelsen.

I november stod de frem og fortalte om verbale overfald og unødvendig kontrol fra trænernes side. Derudover anklagede de trænerne for at have snydt dem for præmiepenge.

Det fik landets sportsministerium til at undersøge anklagerne, og det viser sig, at curlingkvinderne havde ret i det meste. Det bekræfter sportsministeriet torsdag ifølge AFP.

Det præcise beløb, de er blevet snydt for, fremgår ikke, men der står, at trænerne havde fejlhåndteret præmiepenge for omkring 550.000 kroner.

Trænerne havde ligeledes begået underslæb for 175.000 kroner og snydt i skat.

De blev også fundet skyldige i at have ansat ukvalificerede familiemedlemmer til at arbejde med nationalmandskabet.

Sagen vil nu blive overdraget til politiet, meddeler sportsministeriet.