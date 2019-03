Et uheld tirsdag aften i Herre Håndbold Ligaen får trænerne fra Nordsjælland og GOG til at efterlyse lægekrav.

Der bør være læger til stede ved alle ligakampe i dansk håndbold.

Det mener flere cheftrænere i Herre Håndbold Ligaen efter et uheld tirsdag aften, hvor Nordsjælland-spilleren Jesper Dahl brækkede anklen i en hjemmekamp mod GOG.

Jesper Dahl måtte vente på ambulancehjælp, da der ikke var nogen læge i hallen, hvilket er helt i tråd med Divisionsforeningens regler.

- Som udgangspunkt synes jeg helt klart, der skal være en læge til stede ved alle kampe, siger GOG-træner Nicolej Krickau til TV2 Sport.

- Om man skal få en snak, om det skal være hjemmeholdets ansvar og hvordan og hvorledes, det ved jeg ikke. Men som udgangspunkt skal vi have den sikkerhed til spillerne, at der er en læge i hallen, mener han.

Hans trænerkollega hos Nordsjælland, Ian Marko Fogh, er enig.

- Det er til spillernes sikkerhed, og den går frem for alt. Sker der alvorlige ting, kunne det være rigtig godt med en læge, siger Nordsjælland-træneren til TV2 Sport.

Hos Divisionsforeningen er direktør Thomas Christensen klar til at drøfte en regelændring, der forpligter klubberne til at sørge for lægehjælp i håndboldhallerne.

Hidtil har han dog ikke oplevet, at der er et udbredt krav om læger til kampene.

- Min umiddelbare oplevelse er, at hjemmeholdet ofte har ekstra ressourcer til rådighed, selv om vi ikke har beskrevet det i vores regler. Men det skader aldrig at snakke om tingene, siger han til TV2 Sport.