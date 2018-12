Træner og direktør om Randers-efterår: Mere end godkendt

Randers sluttede lørdag efteråret med en 2-0-sejr over Vejle. Direktør og træner roser holdets præstationer.

Randers sluttede lørdag efterårssæsonen af med en sejr, da kronjyderne slog Vejle Boldklub med 2-0 på hjemmebane.

Med sejren kravler Randers ind i top-6 på en øjeblikkelig femteplads. Det er noget, der vækker glæde i klubben.

- Det er mere end godkendt med 28 point i 20 kampe. Det er rigtig flot. Vi havde et hold sidste år, som kæmpede for at klare frisag, siger Randers-direktør Søren Pedersen.

Randers var i sidste sæson i nedrykningsplayoff, og derfor havde direktøren ikke turde håbe på, at det ville gå, som det er gået.

- Hvis nogen havde spurgt os inden sæsonen, om vi ville have 28 point på nuværende tidspunkt, så havde vi gerne taget den, siger Søren Pedersen.

Randers har vundet tre af de seneste fire kampe i Superligaen. Træner Thomas Thomasberg roser, præcis som Søren Pedersen, holdets præstationer.

- Det er mere end godkendt. Især afslutningen har været god. Vi har slået Vejle, Vendsyssel og Hobro, som vi gerne vil være bedre end, siger Thomas Thomasberg.

Træneren mener, at klubben nåede et vendepunkt med sejren på 2-0 over AGF først i november.

- Vi havde et vendepunkt i AGF, hvor vi vandt 2-0. Det gav noget optimisme og tro på tingene, og det var klart med til at styrke holdet.

Trods de positive takter vil Thomas Thomasberg fortsat gerne se forbedringer hos sit hold.

- Vi håber stadigvæk på, at vi kan lægge endnu mere på offensivt, uden at det koster defensivt.

Randers FC har scoret 23 mål i 20 kampe og åbner forårssæsonen ude mod AaB i februar.