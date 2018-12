Træner dikterede løbetræning før møde med GOG

Men også GOG-chef har haft sine bekymringer før lørdagens kamp i Gudme: Vi skal spille bedre end i de seneste to kampe for at vinde over Mors-Thy.

Håndbold: Der har været træner-bekymringer hos både Mors-Thy Håndbold og GOG før lørdagens møde i Gudme mellem de to klubber. Mors-Thy ligger - efter et nederlag senest hjemme til Skjern Håndbold på 26-33 og en række sejre til andre bundhold - pludselig sidst i grundspillet. Cheftræner Søren Hansen noterede sig, at hans spillere ikke fik løbet retur i opgøret mod Skjern, og at det kostede ikke færre end 10 kontrascoringer. - Det skal vi naturligvis have kigget på med øje for, at vi skal til GOG næste gang, konstaterede Søren Hansen efter nederlaget til Skjern - underforstået, at GOG bliver betragtet som ligaens måske bedste kontrahold. GOG havde en jubelaften i onsdags med sejr 27-24 hjemme over oprykkerne fra Team Ringsted samtidig med, at alle de øvrige tophold satte point til. GOG ligger dermed nummer to i grundspillet kun et enkelt point fra topholdet Aalborg Håndbold. Fynboerne rækker i den grad ud efter førstepladsen i grundspillet.

Gysere op mod jul Med en sejr lørdag over Mors-Thy Håndbold vil GOG ikke kun have taget sin tredje sejr i træk over hold fra den tunge ende af grundspillet - en type kampe, der kan være svære at vinde - fynboerne vil også få et fantastisk mentalt afsæt til et par vigtige uger op mod jul.GOG har således tre meget vigtige kampe inden juleferien - to i Silkeborg mod BSV (15. og 19. december) og en hjemme mod TTH Holstebro (22. december).



I ligakampene den 15. og 22. december skal GOG forsøge at holde direkte forfølgere i grundspillets top stangen, og 19. december gælder det så alt eller intet i pokalkvartfinalen ude mod BSV. Vinderen når pokalslutspillet, Final 4, i Herning til marts, hvilket både betyder masser af prestige samt en økonomisk gevinst på vel i omegnen af en halv million kroner.

Fuldstændig vild tæt liga Men cheftræner Nicolej Krickau er ikke en mand, der bruger megen tid på at studere stillingen. I stedet leverer han en ganske overraskende melding midt i den fynske optur: - Hvis ikke vi spiller bedre end i de seneste to kampe (ellers begge vundet - mod Ribe-Esbjerg HH og altså Team Ringsted, red.), så taber vi til Mors-Thy. - Altså, I ligger nummer to og Mors-Thy ligger sidst. Hvem køber lige den? - Jeg vil se meget mere niveau, tempo og intensitet fra os. Og ligaen er altså fuldstændig vild tæt i denne sæson, så placeringer siger meget lidt. Jeg giver ikke noget for, at Mors-Thy ligger sidst. Holdet leverede faktisk en rigtig god indsats mod Skjern. Og kampen i bunden af grundspillet er intens. Fra Mors-Thy på 14.- og sidstepladsen til Ribe-Esbjerg HH på niendepladsen - den sidste placering uden for slutspillet - er der således kun to point. Til gengæld er slutspillet (måske) ved at skille sig ud, idet der fra Ribe-Esbjerg til Sønderjyske på ottendepladsen er fem point op. Men Ribe-Esbjerg, der i onsdags vandt ude over BSV med en flot præstation, har med garanti ikke opgivet håbet og troen på slutspil endnu.

Dem skal GOG have styr på GOG's forsvar skal i den grad have styr på Mors-Thy Håndbold's to formstærke bagspillere, norske Erik Toft og Mads Kjeldgaard. De to stod for 11 af Mors-Thys 26 scoringer mod Skjern. Ud over mere tempo og intensitet skal GOG have reduceret antallet af personlige fejl i forhold til de seneste kampe. Playmaker Josef Pujol vil være på de gules holdkort, men meget tyder på, at der ikke bliver megen aktion fra svenskerens side på grund af en fodskade. Derfor bliver der mere pres på Lasse Kronborg - og sandsynligvis på unge Mathias Gidsel. GOG's norske målmand Ole Erevik er klar til indsats, men fredag var det fortsat uafklaret, om det bliver Erevik eller Frank Mikkelsen, der står i de gules mål fra start.