Træner banker tro ind i EM-keepere: Kun småting mangler

Håndboldmålvogter Sandra Toft blev den store helt i første EM-kamp mod Sverige med sin strafferedning, efter at tiden var udløbet.

Toft var også stærkt spillende mod Polen, men i de to seneste kampe har der været længere mellem de store øjeblikke for den danske førstekeeper og reserven Althea Reinhardt.

Mod Frankrig i torsdags præsterede duoen blot fire redninger på 60 minutter og var tydeligt ramt, da de kommenterede kampen over for pressen efterfølgende.

Siden har kvindelandsholdets målmandstræner, Michael Bruun, arbejdet med at få de to målvogtere tilbage på sporet og gjort dem mentalt klar til mødet med Rusland mandag.

- Min opgave har været at se på, hvad vi har gjort nu og tidligere. Skal vi ændre nogle ting? Ellers handler det også om at pumpe noget selvtillid ind i dem igen. De er jo ikke blevet dårlige målvogtere på en uge.

- Nu har jeg siddet og kigget kampene igennem, og det er faktisk småting, der skal til, før de har fire-fem redninger mere hver. En lille smule timing, siger Michael Bruun.

Den tidligere målmand for herrelandsholdet mener, at det langt hen ad vejen var tilfældigheder, der gjorde, at de to keepere ikke fik fat i de seneste kampe.

- De stod stort set altid de rigtige steder, og så kan det være, at der har manglet lidt held, ligesom modstanderne har afsluttet med stor kvalitet.

- Jeg skal fortælle dem, at det ikke er så langt væk. Det er spændende arbejde at gøre. Det er to meget ambitiøse målmænd, og derfor bliver de også ramt, når det ikke går, som de gerne vil.

- Jeg har selv prøvet det for mange år siden. Man tænker "hvorfor redder jeg ikke den, jeg havde jo hånden på?". Jeg kan bruge min erfaring og hjælpe med at rette til, og det gør vi også, siger Michael Bruun.