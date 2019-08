Traditionsklubber skal kæmpe om DS-billetten

FODBOLD: Ifølge de fleste af trænerne i Fynsserien bliver kampen om den oprykningsgivende førsteplads i Fynsserien en duel mellem B1909 og B1913. Og hos de blå på Campusvej er man da også klar til at påtage sig favoritværdigheden - og en hurtig tilbagevenden til Danmarksserien.

- En klub som B1913 skal have ambitioner, og vi sigter da også efter oprykningspladsen. Vores fokuspunkter er fart og fysik, og der er i hvert fald masser af potentiale i truppen til at kunne levere det i kampene. Så vi er fuld af optimisme, lyder det fra B1913´s nye træner, Daniel Piwodda, der i sommerpausen har fået tilgang af flere nye spillere.

B1909 starter sæsonen med minus ni point efter rod med kørselspengene i klubben. Klubben har dog trods de hårde odds ikke opgivet at vende hurtigt tilbage til Danmarksserien efter nedrykningen.

- B1913 må være klar favorit, nu vi starter ni point efter. Vi vil dog gerne lægge pres på os selv, og derfor vil vi gå efter oprykningen, selv om det kan blive svært, lyder det fra B1909-træner John Andersen.

Dalum nævnes som en outsider til en topplacering, men den nye træner, Andreas Bech, vil være tilfreds med en slutplacering i den bedste halvdel af Fynsserien.

- B1909 og B1913 må være de største favoritter. For selvom nierne starter med minus ni point, så har de så godt et hold med spillere med en masse erfaring, at de bør blande sig i toppen. Det samme gælder for B1913, der har fået tilgang af flere stærke spillere til en i forvejen stærk trup. Vi råder selv over en noget smallere og yngre trup, men vi har formået at holde fast en god kerne af Dalum-drenge. Derfor er målet mindst en midterplacering, fastslår træner Bech.

I sidste sæson endte det med en andenplads for Bogense. Men med de to årstalsklubbers ankomst i rækken bliver det, ifølge træner Lars Spinner, svært at matche den præstation.

- Med det spillermateriale og økonomiske setup som B1913 og B1909 har, så bliver det, for de øvrige hold i rækken, formentlig en kamp om de sekundære placeringer. Vi har dog masser at tro på egne evner og med et godt efterår er top fem bestemt en mulighed, lyder det fra den nordfynske træner.

Allesø havde også en fornem sidste sæson, og med en intakt trup håber forstadsklubben på endnu en flot placering.

- Vi har kvalitet til mere end "bare" at klare frisag, men med fem nedrykningspladser handler det i første omgang om sikre os mod nedrykning. Men vi skulle gerne være kandidater til en slutplacering i den bedste halvdel af tabellen, fastslår den nytiltrådte Allesø-træner, Per Hauge.

En placering i den "sjove" ende af tabellen er også målet for oprykkerne fra Kerteminde, der ser frem til at prøve kræfter med Fynsserien.

- Det bliver da helt vildt spændende at måle os mod hold som B1909 og B1913. Og selvom vi er oprykkere, handler det ikke blot om overlevelse for os. Vi vil også udvikle spillerne og gå efter en top 6-placering. For jeg vurderer, at vi helt klart har niveauet til at begå os i Fynsserien. Der er i hvert fald god optimisme, og drengene tror virkelig på det, lyder det fra en forventningsfuld Kerteminde-træner, Kevin Nielsen.

SSV Højfyn sluttede som nummer fem i sidste sæson, og klubben har en uændret trup at arbejde videre med for den nye træner Jacob Langhoff.

- Jeg har et hold med kloge spillere, som gerne vil spille med meget boldbesiddelse. Jeg vil kun komme med små justeringer og så håber vi at kunne være med i sub-toppen, fortæller Langhoff.

Hos Morud har man sagt farvel til tre spillere og fået tre nye mand til klubben.

- Med de nye spillere har vi fået styrket defensiven, og da det var vores akilleshæl i sidste sæson, håber vi på, at vi kan spille med i top 6, vurderer træner Allan Pendegast.

Hos Fjordager har man glædet sig over oprykninger til både første- og andetholdet. Det har øget holdets chancer for at overleve den første svære sæson i Fynsserien.

- Vi har slået det sammen, til det vi nu kalder for "en trup - to hold", og så er Peter "Småkage" Amstrup-Christensen tiltrådt som U23-træner. Så vi er godt forberedte, og har også haft en god opstart, hvor det bare har set bedre og bedre ud, fortæller Fjordagers træner, Michael Nielsen.

Svendborgs oprykkere er også andetholdet i klubben, så det primære fokus er at udvikle spillerne.

- Vi har mange gode unge spillere og træner sammen med førsteholdet. Vi håber, at vi derfor er godt oppe i gear og kan blande os i den bedste del af rækken, lyder det fra træner Martin Birk.

Tarup-Paarup er også rykket op i Fynsserien, og skal nu forsøge at etablere sig i rækken.

- Vi er som 2. hold afhængige af hvordan det ser ud med førsteholdet, men vi har med en udvidet trup 20 mand til træning. Vi skal vænne os til tempoet, og håber at kunne holde os i rækken, fortæller træner Jesper Andersen.

I Krarup Espe er de i gang med et generationsskifte, som er blevet personificeret ved, at Anders Thomsen er stoppet efter 225 kampe i klubben.

- Vi har mange unge spillere som gerne skal udvikle sig. Det bliver en kamp for at sikre sig overlevelse i en tæt og stærk række, konkluderer træner Khaled Saleh.

På Ærø er alt ved det gamle for Marstal/Rise. Truppen er helt uændret, mens træner Ole Juel går i gang med sin 14 sæson i spidsen for øboerne.

- Det bliver en svær sæson med mange nedrykkere, så vi skal forsøge at sikre os mod at havne blandt dem, konstaterer Juel omkring målsætningen.

I Flemløse/Haarby har man i flere omgange været tæt på at rykke ned, og med afgangen af både Andreas Jørgensen og Nicolai Dvinge ser det ud til, at vestfynboerne igen skal ud i en overlevelseskamp.

- Vi er en landsbyklub, hvor hjertet fylder meget, og hvor der bliver lagt vægt på dyder som sammenhold, vilje og fight. Men vi har ikke de samme økonomiske muskler som eksempelvis B1909 og B1913, så det er en smal trup, der skal forsøge at føre vores overlevelsesstrategi videre, lyder det fra Flemløse/Haarbys træner, Steen Klingenbjerg, der har afløst Sten Foged i det vestfynske trænersæde.

Hvem der skal løbe med oprykningen og hvem der ender med sorteper som nedrykkere, er derfor et helt åbent spørgsmål, når Fynsserien skydes i gang med de to første kampe fredag.