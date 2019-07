Tour-vinder laver kaffe til dansk hjælper hver morgen

Begejstringen er selvsagt stor på Mitchelton-Scott, efter at Daryl Impey tog sejren på 9. etape af Tour de France søndag eftermiddag.

Ikke mindst hos Impeys danske værelseskammerat, Christopher Juul-Jensen, der fik meldingen om sejren, mens han trillede mod mål med hovedfeltet.

- Vi fik at vide i radioen, at Impey var alene med Tiesj Benoot, og så var det bare at vente på, at meldingen kom. Det er fantastisk.

- Jeg bor på værelse med ham, og han følte sig ikke særlig godt kørende lørdag uden at kunne forklare hvorfor. Dagen efter kører han så i udbrud og vinder. Det er jo bare fedt, siger Christopher Juul-Jensen.

Den 34-årige sydafrikaner har været på holdet siden 2012, da det kørte under navnet Orica-Greenedge.

Sejren var nummer 25 i karrieren, men ingen af de øvrige har haft samme prestige, som den han snuppede søndag i Brioude.

- Han er meget sød, han laver kaffe til mig hver morgen her under Touren, siger Christopher Juul-Jensen.

- Han har stort set været med, fra holdet startede, og han har brugt det meste af sin karriere på at hjælpe andre. Det er skønt, at det er holdets mand, der vinder. Det er den største sejr i hans karriere, siger han.

Med etapesejren er Tour de France allerede godkendt, men det australske holds Tour-mission er uændret og handler om at få Adam Yates på podiet i Paris.

- Det er fedt at få en etapesejr allerede i første uge, for vi er så fokuseret på klassementet.

- Det bliver dejligt at fejre etapesejren med hele holdet, det synes jeg, vi har fortjent, siger Christopher Juul-Jensen.