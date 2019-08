Tour-vinder får heltemodtagelse i Colombia

Årets Tour de France-vinder, colombianeren Egan Bernal, blev onsdag hyldet i hjembyen Zipaquira i Colombia.

Ineos-rytteren trillede ind på en stor plads i bymidten iført Tourens gule førertrøje, og mere end 3000 fans, der også var iklædt gult, råbte og sang hans navn.

Blandt talerne til den store festivitas var blandt andet Zipaquiras borgmester, Luis Rodriguez, der udråbte Bernal som et forbillede for Colombias ungdom.

- Tak for at have vist at store triumfer er en mulighed, hvis man er ydmyg og arbejder hårdt. Når du træder i pedalerne, banker vores hjerter med samme rytme, lød det blandt andet fra borgmesteren.

Egan Bernal er Colombias første Tour-vinder, og med sine 22 år er han den yngste Tour-vinder efter Anden Verdenskrig.

Zipaquira ligger cirka 50 kilometer fra hovedstaden Bogota. Byen ligger 2800 meter over havets overflade, og Bernal har haft stor fordel af at have cyklet i højdernes tynde luft i hele sin ungdomskarriere.

Han medgiver dog, at han aldrig havde forventet en sejr i verdens mest prestigefyldte etapeløb.

- Hvis nogen var kommet til mit nabolag for et par år siden og havde sagt til mig, at jeg ville vinde Tour de France, så ville jeg ikke have troet på dem.

- Jeg er meget stolt af at være colombianer og kunne bringe den gule trøje, sagde Bernal ved sin hyldest.

Tour-triumfen er blevet fejret i hele Colombia.

Bernal oplevede også sin nye superstjernestatus, da en colombiansk steward genkendte ham på flyet hjem fra Europa. Bernals tilstedeværelse udløste snacks og champagne til flyets passagerer.