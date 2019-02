Tour-veteraner: Dansk start var kun en fjern drøm i 90'erne

Brian Holm spurgte for nogle år siden Tourens løbsdirektør til en dansk start. Dengang lød et rungende nej.

Længe så det ikke særligt realistisk ud, at det skulle lykkes at få starten på verdens største etapeløb, Tour de France, til Danmark.

Sådan lyder det fra de tidligere topryttere Brian Holm og Bo Hamburger, der selv deltog i Touren i 1980'erne og 1990'erne.

Men en stor pr-indsats, bedre logistiske muligheder og en solid talentmasse i dansk cykling kan i sidste ende have overbevist løbsledelsen om en dansk Tour-start i 2021, mener Holm.

- Det er ikke mange år siden, at jeg mødte Christian Prudhomme (løbsdirektør for Tour de France, red.) i elevatoren under Touren, og jeg spurgte ham, hvornår Touren kommer til Danmark. Så kiggede han på mig og sagde: "Aldrig", fortæller Brian Holm.

- Jeg troede faktisk på ham. Men han har så heldigvis ændret mening, og det skyldes nok også logistikken.

De danske drømme om en Tour-start begyndte særligt at få liv, da Bjarne Riis vandt løbet i 1996.

Herefter blev der nedsat en komité med en række interessenter, hvor målet lød at få Touren til Danmark.

Men dengang virkede det som en næsten uoverstigelig udfordring, at Tour-karavanen - med en stor mængde cykeludstyr og et mediecirkus - skulle begynde i Danmark og inden for relativt få dage nå til Frankrig, forklarer Holm.

Sådan er det ikke længere, mener Holm, der i dag er sportsdirektør hos Quick-Step Floors og kommentator for Discovery.

- Holdene er blevet større, verden er blevet mindre, og logistikken er begyndt at hænge sammen, siger han.

I den forbindelse fremhæver Holm blandt andet, at cykelholdene har fået flere lastbiler.

- Men først og fremmest synes jeg, at Danmarks Cykle Union har gjort et stort ungdoms- og talentarbejde, siger Holm.

Præstationer som Magnus Corts etapesejr i Touren 2018 og Michael Valgrens sejr i Amstel Gold Race er eksempler på, at danske ryttere fortsat kan tage store sejre, mener Holm.

Også Bo Hamburger mener, at Danmark i dag har en særdeles stærk generation af cykelryttere.

- Vi har så mange ryttere, der kan komme med. At de samtidig kan gøre sig gældende, gør det jo kun endnu sjovere, siger han.

Hamburger nåede selv at køre en enkelt dag i gult i 1998 i Touren.

Heller ikke han troede dengang på en dansk Tour-start.

- Man turde jo ikke engang drømme om det i 90'erne. Der var det nok, at man bare var med. Det hele var jo nyt.

- Det var dengang, Touren blev stor rundt omkring i Danmark, siger Bo Hamburger, der i dag blandt andet laver firmaforløb med fokus på cykling.