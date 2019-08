Tour-form skal give Mads Würtz Danmark Rundt-sejr

Mads Würtz Schmidt er under Danmark Rundt kaptajn for det sammensatte danske hold, Team PostNord Danmark.

Når den danske cykelrytter Mads Würtz Schmidt onsdag stiller til start i PostNord Danmark Rundt, er det med en målsætning om at vinde hele løbet.

Det siger den 25-årige dansker, der til daglig kører for Katusha, men under løbet i Danmark er han kaptajn for det sammensatte danske hold, Team PostNord Danmark.

- Jeg kører for at vinde. Det er mit mål. Jeg tror, jeg har niveauet og formen til at tage den samlede sejr, siger Würtz Schmidt, der tidligere på sommeren kørte Tour de France for første gang.

Den vurdering er landstræner Anders Lund enig i.

- Han er dygtig til at køre den her type cykelløb, og han kører en god enkeltstart, så på den måde ligger løbet rigtig godt til ham.

- Han er inde i en rigtig god periode og har fået godt gang i cyklen de seneste par måneder. Så han har rigtig gode forudsætninger for at gøre det godt, siger han.

Selv om Tour de France har givet Würtz en masse erfaring, kan grand tour-deltagelsen dog også blive hans udfordring i forhold til at kæmpe med om den samlede Danmark Rundt-sejr, siger Anders Lund.

- Han har været i form i lang tid, så det springende punkt bliver, om formen holder hele vejen til slutningen af august. Det kan godt blive en udfordring for ham. Det er slidsomt at køre Touren, siger han.

Men træthed bliver ikke et problem, lover Mads Würtz Schmidt.

- Jeg er selvfølgelig træt. Men lige så snart jeg kommer op på cyklen, fungerer det hele. Der har jeg det godt og har god power.

- Og så er det her mit sidste løb inden en lille pause, så jeg kan lige give den det sidste. Jeg er meget opsat og har ladet mentalt op til løbet siden Touren sluttede, siger han.

Mads Würtz Schmidt og resten af feltet tager hul på Danmark Rundt onsdag, hvor 1. etape både starter og slutter i Silkeborg. Etapeløbet slutter søndag på Frederiksberg.