Tour de France på vej mod Fyn i 2021

Tour de France-direktør Christian Prudhomme bekræfter, at Touren begynder i Danmark om to år. Løbets ryttere ser ud til at skulle køre fra Nyborg til Odense på den anden af tre dage i Danmark.

Fynboerne kan se frem til at få besøg af verdens største cykelløb, Tour de France. Det får start i Danmark i 2021. Og

Det oplyser Tour de France-direktør Christian Prudhomme i et interview med det franske medie Europe 1's YouTube-kanal.

Alt peger på, at løbets ryttere på den anden af tre dage i Danmark rammer Nyborg efter at have passeret Storebæltsbroen og kører videre mod Nyborg.

- Det bliver København for første gang i 2021. Det er mødet mellem verdens største cykelløb og verdens største cykelby.

- Jeg er ekstraordinært imponeret af antallet af personer, der cykler i København. I København har de flere cykler end indbyggere, siger Prudhomme.

Regeringen har i flere år arbejdet for at trække Tour de France-starten til landet, og Christian Prudhomme har i den forbindelse besøgt Danmark flere gange.

Tourchefen er tilsyneladende blevet imponeret over det, han har set.

- Der har været en imponerende passion. Det er byen København, der har været kandidat, men det er hele Danmark, der står bag, siger Prudhomme.

Han hæfter sig samtidig ved, at Danmark i øjeblikket har en række lovende ryttere.

- Danmark har uden tvivl en stærk generation af unge cykelryttere. Der er ryttere, der har vundet etaper ikke bare i Tour de France, men også i Vuelta a Espanã, siger Prudhomme.

Løbsdirektøren oplyser, at der skal køres en enkeltstart og to etaper i Danmark.

- Det vil starte med en tidskørsel forbi de store monumenter, som København er kendt for. Den vil være lidt over 13 kilometer lang.

- Det vil være en hurtig tur forbi smukke monumenter, også de royale, så det kommer forbi kongefamilien, der har en forbindelse med Frankrig via Montpezat-familien. Det har været med i vores overvejelser, siger Prudhomme.

- 2. etape vil uden tvivl være æstetisk og sportslig interessant, fordi den slutter efter 18 kilometers kørsel over vandet over en gigantisk bro.

- Den tredje etape vil give en fordel til sprintere og gå ned mod den tyske grænse, siger Prudhomme.

Det svarer meget godt til den plan statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fremlagde, da han i 2017 var på besøg i Tour de France.

Her fortalte han, at 1. etape skulle være en enkeltstart i København, mens 2. etape ville gå over 180 kilometer mellem Roskilde og Odense, mens 3. etape får start i Vejle og mål i Sønderborg.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, var på statsbesøg i Danmark og forærede i den forbindelse statsminister Lars Løkke Rasmussen en Tour de France-trøje efter en fælles cykeltur i København.

Med ved mødet var også Christian Prudhomme, som undervejs i forløbet ofte har udtalt sig positivt om København som mulig startby.

Kort efter, at Europe 1 offentliggjorde interviewet med Prudhomme, skrev finansminister Kristian Jensen (V) følgende på Twitter:

- Så blev det officielt: Tour de France starter i Danmark i 2021. Det bliver kæmpe med en af verdens allerstørste og mest omtalte sportsbegivenheder på dansk jord. Jeg glæder mig allerede.

Kort efter trak Jensen dog sit tweet tilbage med en forklaring om, at han havde været for tidligt på færde.

Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel vil indtil videre ikke kommentere på sagen.