Cykling: Nyheden om Tour de France-karavanens start i Danmark i 2021 har for alvor tændt både lyset og drømmen i øjnene hos det hold, som nu er både Danmarks og hele Nordens førende.

Da Riwal Readynez Cycling Team torsdag aften præsenterede sæsonens hold og mål og forventninger, blev det både i krogene og fra scenen jævnligt både hvisket og udbasuneret, at det klare mål er at være med i Tour de France-feltet, når det suser hen over danskens land - og endda rammer det Fyn, hvor holdet har sine rødder.

Holdet er nu avanceret til andet lag på den internationale scene - som et Pro Continental-hold, hvor det før var i lag tre som et Continental-hold. Det øverste lag, der har ret til at køre de store etapeløb og klassikere, kaldes World Tour.

- Men der er jo to veje til at komme med i Touren i 2021. Den ene er ved at placere sig blandt de to øverste i Pro Continental, og den anden er få et af de wild cards, som arrangøren kan uddele. Men der er stadig to år til, og lige nu handler det om at forberede sig bedst muligt og skaffe optimale præstationer i denne sæson, og så skal de præstationer bane vejen, sagde sportsdirektør Michael Blaudzun.