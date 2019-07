Tour-dansker testet for hjernerystelse: Det så fint ud

Cykelrytteren Kasper Asgreen er mest bekymret for en mulig hjernerystelse, efter sit styrt på mandagens etape i Tour de France.

Den 24-årige Quick-Step-dansker havde hovedpine efter uheldet, hvor han kørte ind i en midterhelle på vejen.

I en sms til TV2 Sport fortæller Asgreen, at han har det bedre, men at han skal testes igen tirsdag morgen før 4. etape.

- Det vigtigste lige nu er, at hovedet er okay, en hjernerystelse er ikke for sjov. Jeg har lige lavet en test, som faktisk så overraskende fin ud.

- Laver en mere i morgen tidlig, og så beslutter vi, om jeg starter, skriver Kasper Asgreen til TV2 Sport.

Danskeren flækkede en tand med mødet med asfalten og havde også skrammer i ansigtet, da han efter etapen blev kørt til hospitalet i en ambulance.

3. etape blev vundet af Asgreens holdkammerat Julian Alaphilippe efter solokørsel på de sidste 15 kilometer. Franskmanden overtog samtidig løbets gule førertrøje.