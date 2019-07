Tour-dansker styrtede efter sammenstød med vejhelle

Cykelrytteren Kasper Asgreen (Quick-Step) røg en tur i asfalten på afslutningen af 3. etape i Tour de France.

Det fortæller holdkammeraten Michael Mørkøv.

Tour-debutanten Asgreen kørte ind i en helle midt på vejen med omkring en kilometer til målstregen i champagnebyen Epernay.

- Vi skulle egentlig bare rulle stille og roligt til mål, men så kørte han ind i en midterhelle, som han overså, siger Michael Mørkøv.

Mørkøv fortæller, at det var et alvorligt styrt. På Quick-Steps holdradio blev det dog meldt ud, at hans 24-årige holdkammerat kom op på cyklen igen og trillede til mål.

- Det var egentlig et meget grimt styrt, men jeg har hørt, han skulle være okay, siger Mørkøv.

Efterfølgende er Asgreen blevet sendt til nærmere undersøgelser.

Asgreen og Mørkøvs franske holdkaptajn Julian Alaphilippe vandt 3. etape efter solokørsel på de sidste 15 kilometer. Samtidig kørte Alaphilippe sig i løbets gule førertrøje.

Sportsdirektør Davide Bramati ser gerne, at Asgreen er klar til at hjælpe den franske holdkaptajn på 4. etape.

- Han gennemførte løbet, og nu er han med lægen i ambulancen.

- Vi må se, hvordan det går. Jeg håber, han er klar til i morgen (tirsdag, red.), hvor vi skal forsvare den gule trøje, siger Bramati.