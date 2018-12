Tottenham slæber sig videre i CL med hollandsk hjælp

Tottenham fik en hjælpende hånd af PSV, da englænderne ikke formåede at slå et reservespækket Barcelona-hold.

Tottenham og Christian Eriksen er videre til forårets ottendedelsfinaler i Champions League efter et sandt drama tirsdag aften.

Med en scoring fem minutter før slutfløjt fik London-holdet 1-1 på udebane mod et reservespækket Barcelona-mandskab, der allerede før opgøret var sikker på at slutte på førstepladsen i gruppe B.

Det var ventet, at Eriksen og co. skulle vinde opgøret på Camp Nou for at holde italienske Inter bag sig i kampen om at gøre Barcelona følgeskab til knockoutfasen.

Men ganske uventet måtte Inter på eget græs nøjes med 1-1 mod PSV Eindhoven.

Dermed slutter Tottenham og Inter med otte point hver, og englænderne er videre, da de er bedst i de indbyrdes kampe mod italienerne.

Tottenham kan takke sig selv for, at det blev så nervøst og spændende, som det blev.

På forhånd ville en sejr med garanti sende Eriksen og holdkammeraterne videre i turneringen, og da Barcelona stillede op uden flere af holdets profiler virkede opgaven overkommelig.

Men allerede efter otte minutter gik det galt, da forsvarsspilleren Kyle Walker-Peters mistede bolden ved midterlinjen.

Det betød, at Barcelonas Ousmane Dembélé fik fat i bolden og i høj fart løb ned og bragte de spanske værter foran med 1-0.

Inden det til sidst lykkedes indskiftede Lucas at udligne til 1-1 på oplæg fra Harry Kane, havde Barcelonas Philippe Coutinho to gange testet englændernes træværk.

Udligningen kunne dog vise sig ikke at være nok, da Inter fortsat kunne overhale Tottenham i tabellen med et sent sejrsmål i Milano. Men det kom aldrig, og så kunne den engelske jubel bryde løs i Barcelona.