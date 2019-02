Tottenham skal ryste bittert nederlag af sig inden topkamp

Lørdag mistede Tottenham vigtige point i jagten på topholdene i Premier League.

London-klubben tabte overraskende med 1-2 til Burnley, der ligger nummer 15 i tabellen, og nederlaget har sat sig dybt i Tottenham-mandskabet, der onsdag møder Chelsea.

Men holdet er nødt til at komme videre, siger Tottenham-manager Mauricio Pochettino ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi har misset en stor mulighed for at bringe os i en bedre position og lægge pres på topholdene. Det er svært at komme videre, men vi er nødt til det, og vi er nødt til at tænke på Chelsea.

- Det bliver svært, det er et derby, og vi er nødt til at være klar til kamp, siger han.

Tottenham, der har Christian Eriksen i truppen, ligger treer i Premier League med seks point op til Liverpool på førstepladsen og fem point til Manchester City, der ligger nummer to.

Derfor gør nederlaget til Burnley det endnu sværere for Tottenham at jagte en triumf, selv om der stadig er mange point at spille om i holdets 11 resterende kampe i ligaen.

- Personligt er jeg stadig skuffet, og det gør stadig ondt at tænke på de tre point, vi tabte til Burnley, men jeg er nødt til at komme videre og videresende god energi.

- Spillerne var skuffede, vi var alle skuffede, men vi er nødt til at være klar til næste kamp, for konkurrenterne venter ikke.

- Burnley-kampen var vigtigt, men vi kan ikke ændre resultatet eller vores optræden. Vi er nødt til at starte forfra mod Chelsea, siger Pochettino.

Kampen mellem de to London-klubber spilles på Chelseas hjemmebane, Stamford Bridge, og fløjtes i gang onsdag aften klokken 21 dansk tid.