Tottenham sender Dortmund på randen af CL-exit

Borussia Dortmund er tæt på exit i dette års Champions League.

I den første af to ottendedelsfinaler vandt Tottenham hjemme med hele 3-0 over Dortmund.

Dermed skal tyskerne levere lidt af et comeback, hvis det skal lykkedes at vende det til samlet sejr i returkampen.

Christian Eriksen blev noteret for en assist ved det sidste Tottenham-mål, som blev sat ind efter et hjørnespark, hvor indskiftede Fernando Llorente headede 3-0-målet i kassen.

De øvrige mål blev scoret af Son Heung-min og Jan Vertonghen i anden halvleg.

Thomas Delaney spillede hele kampen for Dortmund, som også sendte U21-landsholdspilleren Jacob Bruun Larsen på banen efter 87 minutter.

Ingen af to Dortmund-danskere var i stand til at ændre på resultatet.

Trods de klare cifre vil Dortmund ærgre sig over resultatet. Og især over at det ikke lykkedes at score et udebanemål i løbet af opgøret.

Det skulle tyskerne nok have scoret i første halvleg, hvor udeholdet var mindst lige så godt spillende som Tottenham.

Selv om der ikke blev scoret i første halvleg, så var der masser af underholdning og chancer på Wembley i London.

Allerede efter fem minutter havde Tottenhams offensivspiller Lucas Moura et skudforsøg.

Men ellers var Dortmund godt med i første halvleg, hvor midtbanespilleren Axel Witsel havde et godt skud efter 20 minutter.

Men Tottenham-keeper Hugo Lloris tog sig sikkert af afslutningen og greb bolden.

Eriksen havde også et langskud efter 33 minutter, men forsøget gik over mål.

I slutningen af første halvleg havde Dortmund-backen Dan-Axel Zagadou et nærgående hovedstød, men igen reddede Lloris på målstregen.

Son slog til to minutter inde i anden halvleg, da den hurtige sydkoreaner løb ind i feltet og bare skulle sætte indersiden på indlægget fra Vertonghen.

1-0-målet var Sons første mål i Champions League i denne sæson.

Dortmund pressede derefter på for at fremtvinge en udligning, men i stedet var det Tottenham, som slog til to gange yderligere.

Først ved Vertonghen efter 83 minutter og tre minutter senere ved Llorente. Eriksen var også med i opspillet til de to sidste mål.

Dermed virker sagerne til at være afgjort inden returkampen i Tyskland om tre uger.