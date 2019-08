Tottenham og Eriksen snubler hjemme mod Newcastle

Christian Eriksen var bænket fra start hos Tottenham, som endte med at tabe 0-1 hjemme til Newcastle i Premier League.

Med nederlaget har Tottenham på en syvendeplads fire point efter de første tre ligakampe i sæsonen.

Kampens enlige mål blev sat ind af Newcastle-angriberen Joelinton efter 27 minutter.

Brasilianeren fik lov til at stå helt fri i feltet, og han kunne tilmed tage sig god tid til at trykke på kassen, uden at Tottenham-forsvaret nåede at gribe ind.

Resten af kampen forsøgte Tottenham at få sat en udligning ind, men holdet manglede kreativitet og idéer i offensiven.

Tottenham-angriberen Heung-min Son havde et kvalificeret forsøg, men sydkoreaneren fik ikke scoret.

Christian Eriksen blev skiftet ind efter 62 minutter, og han skabte straks mere fart i Tottenham-spillet.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino har ytret utilfredshed med, at han ikke ved, om det ender med et salg af Eriksen eller ej.

Det kan være årsagen til, at Eriksen i to ud af de første tre kampe er startet på bænken.

Tottenham appellerede for et straffespark, da Harry Kane væltede i feltet, da en Newcastle-spiller faldt ved siden af den engelske landsholdsangriber.

Det blev gennemset af VAR-dommerne, men ikke vurderet til at være nok til et straffespark.

Efterfølgende fik Lucas Moura, der også tidligere i kampen havde forsøgt sig, en god tværpasning, men Tottenham-spilleren bankede bolden over målet fra tæt hold.

Der blev spillet en kamp mere samtidig med Tottenhams opgør, og her endte det med en pointdeling.

Wolverhampton spillede 1-1 hjemme mod Burnley. Wolverhampton udlignede til 1-1 på Raúl Jiménez' mål på straffespark fem minutter inde i overtiden.