Tottenham-manager vil holde Arsenal bag sig

I en lang periode var Tottenham i spil til at kunne vinde det engelske mesterskab.

Sådan er det ikke længere.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino vil nu bare gøre alt for at forsvare tredjepladsen i den engelske Premier League, når holdet lørdag får besøg af ærkerivalen Arsenal.

Efter to skuffende nederlag i den seneste uge til Burnley og Chelsea kan Tottenham med yderligere pointtab risikere at ende med at ryge helt ud af ligaens top-4, der giver adgang til næste sæsons Champions League.

Pochettino nedtoner problemerne og forsøger trods de skuffende resultater at placere al presset på Arsenal.

- Alle ville fra begyndelsen af sæsonen ønske at være i den position, som vi er i før lørdagens kamp, siger Pochettino ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

- Alle ville for otte eller ti måneder siden have skrevet under på at være her i dag med mulighed for at spille mod Arsenal på Wembley med et forspring på fire point. Presset er på dem og ikke kun på os, siger han.

Tottenham kan med en sejr over Arsenal komme syv point foran rivalen.

Men Christian Eriksen og Tottenham-holdkammeraterne har med de seneste resultater spillet sig ud af titelkampen.

Det er Liverpool og Manchester City, der kæmper om titlen, som det ser ud lige nu. Derfor kigges der nu mere ned end op i tabellen.

For hvis Pochettinos mandskab taber lørdagens opgør, vil Arsenal kun være et enkelt point fra Tottenham på tredjepladsen.

- Nu gælder det om at bevare roen. Vi er nødt til at støtte spillerne, forberede dem og hjælpe dem inden lørdagens kamp, fordi det er det vigtigste lige nu, siger Tottenham-manageren.