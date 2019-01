Tottenham-manager afventer ny spiller til lazarettet

Det er en udfordring at være Tottenham-manager i øjeblikket.

Holdet vader i skader, og søndag blev det endnu værre, da profilen Dele Alli måtte humpe ud af opgøret, da Tottenham i overtiden slog Fulham 2-1.

- Det er hans venstre baglår. Jeg håber ikke, det er et stort problem, men vi må afvente undersøgelserne, siger Tottenham-manager Mauricio Pochettino ifølge BBC.

Han kunne lune sig over tre point efter Harry Winks hovedstødsscoring i det 93. minut, efter et opgør hvor Tottenham dominerede.

- Det var fantastisk af Harry Winks. Han troede på det, og det var et fantastisk indlæg fra N'Koudou (Georges-Kevin, red.). Nogle gange handler fodbold ikke om taktik og formationer, men om at tro på tingene, siger Pochettino.

Han får i særdeleshed brug for at tro på tingene i nærmeste fremtid, da Tottenham er hårdt ramt af skader og afbud.

Topscorer Harry Kane er ude i op til to måneder med en ankelskade, mens den oplagte erstatning er sydkoreanske Son Heung-min, som i øjeblikket spiller Asian Cup.

Derudover er midtbanespillerne Lucas, Moussa Sissoko og Victor Wanyama alle skadet, og nu slutter Dele Alli sig til trioen.

Kanes fravær gav Fernando Llorente muligheden i angrebet søndag, men spanieren brillerede ved at misbruge to store hovedstødschancer og score selvmål, da Fulham kom foran 1-0.

Pochettino og Tottenham er udsat for et stramt program, da klubben stadig er med i fire turneringer.

Der er top-4-striden i ligaen, og så venter den afgørende semifinale i Liga Cuppen mod Chelsea og opgørene mod Borussia Dortmund i Champions League lige rundt om hjørnet.

Manageren har dog udelukket indkøb i januar efter en sommer, der heller ikke bød på nye spillere i truppen.

Pochettino mener, at han har den trup, han skal bruge, og han gør ofte en dyd ud af at opfinde nye spillere fra egne rækker.

- Nogle skader opstår i en periode med et meget stramt program, men så åbner det døren for andre spillere, som ellers ikke normalt starter på banen eller er på bænken.

- Det her er en fremragende mulighed for nogle af spillerne til at vise deres kvaliteter, siger argentineren.

Tottenham ligger på tredjepladsen i ligaen med fem point op til Manchester City på andenpladsen og fire point ned til Chelsea på fjerdepladsen.