Tottenham-målscorer ramt af flaske: Nyder mit mål mere

Pokalkampen mellem Tottenham og Arsenal onsdag aften får et kedeligt efterspil.

Tottenhams midtbanespiller Dele Alli, som scorede til 1-0 i 2-0-sejren ude over Arsenal, blev ramt af en plastikflaske i baghovedet efter 72 minutter.

Dele Alli tog dog episoden med ro både under og efter kampen.

- Det er, hvad det er. Nu nyder jeg mit mål og sejren endnu mere, siger Dele Alli til Skysports.

Flasken blev kastet fra en sektion med mange Arsenal-fans, og Dele Alli svarede igen ved at vise stillingen med sine fingre, inden han gik væk fra området.

- Da vi var her sidst, fik vi ikke det resultat, vi ønskede. Så vi vidste, hvor vigtigt det var. Det var en hård test for os, og jeg synes, det var en stærk præstation, siger Dele Alli.

Arsenal vandt den seneste indbyrdes hjemmekamp med 4-2 tidligere i december i Premier League.

Arsenal oplyser, at klubben er i gang med at undersøge videomateriale for at finde den tilskuer, der kastede flasken.

- Hvis den episode skete, så er det ikke god opførsel, siger Arsenal-manager Unai Emery ifølge AFP.

Det var Tottenhams første sejr ude over Arsenal siden 2010. Inden onsdagens sejr havde Tottenham ikke vundet på Emirates i ni kampe i træk.

Med sejren er Tottenham videre til semifinalen i Liga Cuppen, hvor holdet nu skal møde Chelsea i et nyt London-lokalderby.

I den anden semifinale skal Manchester City op imod Burton. Semifinalerne afgøres over to opgør i januar - hjemme og ude.