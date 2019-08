Tottenham lusker sig til point trods stor City-dominans

Manchester City var klart bedst, havde langt de fleste chancer og førte flere gange, men det var ikke nok til sejr i sæsonens første store test i Premier League.

På hjemmebane måtte Manchester City således nøjes med 2-2 mod hårdt kæmpende Tottenham, og nogle vil påstå, at der var tale om tyveri.

Dermed er både City og Tottenham noteret for fire point efter de to første spillerunder.

Christian Eriksen spillede hele kampen for Tottenham, men det var sjældent, at han fik mulighed for at iscenesætte spillet.

Manchester City sad nærmest på alt spil i kampens første fase, og det kastede en scoring af sig efter 20 minutter.

Kevin De Bruyne sendte et højt indlæg mod bageste stolpe, hvor Raheem Sterling med hovedet dirigerede bolden i mål til 1-0. Det var hans fjerde sæsonmål, og han er nu ligatopscorer sammen med Teemu Pukki.

Da havde Tottenham ikke haft noget at skulle have sagt, men ud af det blå svarede London-klubben tilbage bare tre minutter efter.

Erik Lamela førte bolden frem midt i banen, fik plads til at skyde fra 20 meter og satte 1-1-målet ind.

Det fik blot City til at lægge et nyt tryk, og den næste føring skulle komme efter 35 minutter, og igen var De Bruyne bagmanden. Belgieren lagde en aflevering til første stolpe, hvor Sergio Agüero snittede bolden i mål til 2-1.

De Bruyne var endda tæt på et assist-hattrick i første halvleg, men da han igen serverede fornemt efter 42 minutter, sendte Ilkay Gündogan sin afslutning snert forbi stolpen.

City kom ud til anden halvleg som et hold, der ville sætte tingene på plads. Hjemmeholdet indledte et stormløb mod Tottenham-målet og havde flere gode chancer til at øge føringen.

Efter ti minutter fik Tottenham så et hjørnespark, og minsandten om ikke Lucas Moura i stedet headede udligningen ind til 2-2. Han var blevet skiftet på banen få sekunder inden.

Så måtte City igen jagte en føring, og bare et par minutter senere var det tæt på, da Bernardo Silva ramte overliggeren.

Men Tottenham havde held med at holde City fra fadet, selv om hele stadion i kampens tillægstid troede, at Gabriel Jesus havde scoret til 3-2 efter et hjørnespark.

Men videodommersystemet VAR annullerede mål for hånd på bolden, efter City-spiller havde nået at juble vildt og længe.