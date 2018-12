Tottenham forlænger med belgier via option

Den gode nyhed for klubbens fans er, at Tottenham vil aktivere en option i Toby Alderweirelds kontrakt, så den bliver forlænget med et år, og han dermed bliver i klubben til sommeren 2020.

Den forestående forlængelse bekræftes af klubbens manager, Mauricio Pochettino.

Den dårlige nyhed er, at prisen for at udnytte forlængelsesoptionen kan blive høj. Den medfører nemlig, at en klub kan købe forsvarsspilleren fri for 25 millioner pund til sommer, skriver Sky Sports.

25 millioner pund svarer til omkring 208 millioner kroner, og det må regnes som en spotpris i dagens fodboldmarked.

For at kunne skifte for det beløb skal en klub dog fremsætte købstilbuddet senest 14 dage før lukningen af transfervinduet i sommeren 2019.

Men det er uanset hvad bedre, end hvis den belgiske topforsvarer skifter gratis til sommer.

Tidligere på måneden udnyttede Tottenham en option i forsvarskollega Jan Vertonghens kontrakt, så også han bliver i London-klubben til 2020.

Alderweireld kom til Tottenham i juli 2015 fra Atlético Madrid.

I denne sæson har han været en markant skikkelse på holdet, som har vundet fem ligakampe i træk og nu ligger nummer to i Premier League - seks point efter topholdet, Liverpool.