Tottenham får hævn og slår Arsenal ud af Liga Cuppen

Tottenham vandt onsdag aften med 2-0 ude over Arsenal og er nu fremme ved semifinalen i Liga Cuppen.

I fodbold kan tingene hurtigt vende.

Tottenham fik onsdag aften ram på ærkerivalen Arsenal med en 2-0-sejr i kvartfinalen i Liga Cuppen.

Dermed lykkedes det Tottenham at få hævnet 2-4-nederlaget til Arsenal tidligere i december i Premier League.

Tottenham kom foran 1-0 efter 20 minutter, da Dele Alli sendte den hurtige sydkoreaner Son Heung-min i dybden til en effektiv afslutning.

Flere mål blev der ikke scoret i første halvleg, selv om Arsenal flere gange pressede på for en udligning.

Efter en times spil fordoblede Tottenhams Dele Alli føringen på smukkeste vis, da han elegant lobbede bolden hen over Petr Cech i Arsenal-buret.

Det var den indskiftede topscorer Harry Kane, som spillede Dele Alli helt fri foran mål.

Christian Eriksen spillede hele kampen for Tottenham, og den danske landsholdsspiller virkede i strålende spillehumør.

Eriksen havde blandt andet et nærgående forsøg på et frispark, og han var også flere gange tæt på at levere en assist.

I slutminutterne fik Eriksen et gult kort for at forsinke spillet, da sejren bare skulle køres hjem.

Også Chelsea gik onsdag videre til semifinalerne i Liga Cuppen efter en sejr på 1-0 hjemme over Bournemouth.

I den kamp blev indskiftede Eden Hazard helten for hjemmeholdet, da belgieren efter 84 minutter scorede kampens eneste mål.

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen fik de første 81 minutter på banen for Chelsea.