Tottenham-boss: Eriksen er glad for at blive i klubben

Rygterne om Christian Eriksens klubfremtid har været mange, siden den talentfulde danske fodboldspiller i juni gav udtryk for, at tiden måske var kommet til at skifte væk fra Premier League-klubben Tottenham.

Det blev aldrig til et sommerskifte væk fra den engelske klub, men ifølge manager Mauricio Pochettino har det ikke haft negativ indflydelse på Christian Eriksens humør. Det siger Pochettino på et pressemøde ifølge AFP.

- Han er glad. Han har hele tiden været glad. Han har aldrig sagt, at han ikke var glad for at være her.

- Alle spillere har selvfølgelig ambitioner, mål og udfordringer, men som jeg også sagde før Arsenal-kampen (1. september, red.), var hans tanker det rigtige sted, og derfor brugte jeg ham i kampen, siger Pochettino.

I forbindelse med den seneste landsholdssamling ville Eriksen ikke udtale sig om sin klubsituation, efter at transfervinduet lukkede i, ud over at han kunne konstatere, at han stadig er Tottenham-spiller.

Danskerens kontrakt udløber efter sæsonen, og han kan forlade Tottenham transferfrit, hvis ikke en ny aftale kommer på plads.

Den usikre situation kunne give anledning til at bænke Eriksen og få en afløser kørt ind på Tottenhams hold, men det har Pochettino ikke planer om at gøre lige foreløbig.

- Han (Eriksen, red.) har altid været en vigtig spiller for os, og i de seks år, han har været her, har vi sat stor pris på ham. Han har kvaliteterne og er vigtig for holdet. Han er glad, og hvis vi mener, at han har kvaliteterne til at spille, så kommer han til at spille.

- Bare fordi han har under et år tilbage af sin kontrakt, kommer det ikke til at påvirke vores beslutning om, hvem der spiller. Alle beslutninger bliver truffet på baggrund af præstationer, siger Pochettino.

Muligheden for spilletid til danskeren er også kun blevet bedre af, at den nytilkomne midtbanespiller Giovani Lo Celso blev skadet i en landskamp for Argentina og forventes ude til slutningen af oktober.

- Det er en kedelig situation, og jeg er meget skuffet. Planen var, at han skulle bruge sine første måneder på at vænne sig til en ny klub og en ny form for fodbold, siger Pochettino.

Også Tanguy Ndombélé og Ryan Sessegnon døjer aktuelt med skader på Tottenhams midtbane.