Total fynsk triumf i Nyhavn

Beachvolley: Det blev til en total fynsk triumf ved et Grand Slam-stævne i beachvolley, der i weekenden blev afviklet i København.

Odense Beachvolley Klubs tre bedste herrehold satte sig på alle tre podiepladser ved stævnet, som blev afviklet i Nyhavn. Et flot stadion var bygget op lige ned til havnen og kanalerne i København, og det var noget af et tilløbsstykke med fyldte tribuner, oplyser træner Peter Lyø.

Førstepladsen gik til Martin Trans Hansen/Kristoffer Abell, andenpladssen til Mads Rosager/Jacob Brink og tredjepladsen til Daniel Thomsen/Morten Overgård.

Holdene tabte kun, når de mødte hinanden indbyrdes, og i alle andre kampe blev der gjort rent bord.

Fredag morgen tager Martin Trans Hansen/Kristoffer Abell og Mads Rosager/Jacob Brink med trænerteamet Thomas Buch og Peter Lyø til Kroatien for at spille Continental Cup. Her skal de fynske par dyste mod Kroatien og Estland om at gå videre til næste runde af OL-kvalifikationen.

Daniel Thomsen/Morten Overgård tager til Aarhus som topseedet i Grand Slam-stævnet og vil forsvare de fynske farver, mens de to andre hold er i Kroatien.