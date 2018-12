Men siden har Rungsted hentet 10 sejre i træk - og ni af dem endda i ordinær tid. I tirsdags måtte Rungsted for første gang i næsten seks uger afgive et enkelt point, da Aalborg Pirates fik 1-1 i ordinær tid. Men Rungsted vandt hjemmekampen 2-1 på et mål af Tim Daly fire minutter inde i overtiden.

De kapitalstærke nordsjællændere er i forrygende form. De seneste 10 kampe er alle vundet, og vi skal tilbage til 26. oktober for at finde Rungsteds seneste nederlag. Det var ude mod mesterholdet Aalborg, der vandt 6-2.

Det ligger nu fast, at Ishockeyligaen efter Hvidovres konkurs spilles færdig efter den struktur, der blev vedtaget inden sæsonstart.Nummer otte og ni i grundspillet spiller play-in (bedst af fem-serie, hvor nummer otte fører 1-0 på forhånd) om den sidste kvartfinaleplads. De syv bedste hold i grundspillet går direkte i kvartfinalen. Da der kun er ni hold tilbage i ligaen, vil alle hold altså som minimum have sikret sig en play-in-serie om den sidste slutspilsplads. - Efter en hurtig dialog mellem Ligaforeningen og undertegnede oven på meldingen fra Hvidovre kom vi til at så tvivl om, hvorvidt play-in-systemet skulle skippes eller bevares. Det var en beklagelig fejl, for det kan vi naturligvis heller ikke lave om på midt i en sæson, siger ligaens turneringschef, Kim Pedersen, til ishockey.dk. Da alle Hvidovres resultater er trukket ud af stillingen, bliver grundspillet nu på 40 kampe for alle hold, der mødes fem gange hver.

To hjemmesejre i træk

Odense Bulldogs har da også fået kærligheden at føle i sæsonens to første indbyrdes opgør. Hjemme tabte Bulldogs 2-7 til Rungsted 2. oktober, og 23. oktober vandt Rungsted 8-4 hjemme over Bulldogs i en besynderlig kamp. Her var Rungsted foran 6-0, men Odense fik reduceret til 6-4, inden Rungsted scorede de to sidste mål.

Men Bulldogs har fået forbedret defensiven, og især på hjemmebane er det fynske hold vokset med opgaverne. De to seneste hjemmekampe har givet fuldt pointudbytte med sejre på 3-2 over Frederikshavn og 4-2 over Hvidovre.

Efter Hvidovres konkurs er holdets resultater trukket ud af tabellen, og for Bulldogs handler det om at avancere fra den øjeblikkelige niendeplads. Der er seks point op til Rødovre på ottendepladsen og ni point op til Herlev på syvendepladsen, der giver direkte adgang til slutspillet.

Nummer otte og ni skal efter grundspillet mødes i en play-in-serie om den sidste slutspilsplads. Her får nummer otte fordelen af at føre 1-0 i kampe på forhånd i en serie, hvor man skal vinde tre kampe for at gå videre. Så det kræver kun to sejre, hvis man bliver nummer otte.

- I slutspillet kan alt ske. Vi så det sidste år, da vi som nummer syv røg ud til Herlev, der var blevet nummer 10. Og for to år siden gik Gentofte hele vejen til finalen, selv om de kun var blevet nummer seks i grundspillet, siger Allan Hoffmann, direktør for Odense Bulldogs.

Gentofte, der i 2016 havde den nuværende Bulldogs-målmand Teemu Seppänen som stærk keeper, blev valgt først i kvartfinalerne af grundspilsvinder Aalborg, men undertippede Gentofte slog Aalborg ud i kvartfinalerne, og i semifinalerne sendte Gentofte Odense Bulldogs ud, inden Gentofte tabte finaleserien til Esbjerg.

Når Bulldogs i denne uge spiller torsdag i stedet for fredag, skyldes det, at Odense Isstadion fredag, lørdag og søndag er optaget af DM i kunstskøjteløb.