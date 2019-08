Torpegaard tager første skridt mod US Open

Mikael Torpegaard slog det tyske tennistalent Rudolf Molleker med 6-2, 7-5 i kvalifikationen til US Open.

Den danske tennisspiller Mikael Torpegaard indledte mandag sin jagt på en plads i hovedturneringen i US Open med succes.

Danskeren besejrede den 18-årige tysker Rudolf Molleker med 6-2, 7-5 i kvalifikationens første runde.

25-årige Torpegaard skal vinde yderligere to kampe, før han kvalificerer sig til sin første grand slam-hovedturnering. Hans næste modstander bliver fundet senere mandag aften.

Rudolf Molleker ligger nummer 161 på verdensranglisten, hvilket er 12 placeringer bedre end Torpegaard.

Den mere rutinerede dansker fik hurtigt overtaget i kampen. I tyskerens første serveparti spillede Torpegaard sig frem til en breakbold, som han missede. Da han fik chancen igen i Mollekers næste serveparti, udnyttede danskeren chancen og bragte sig på 2-1.

Senere brød han atter og vandt første sæt 6-2 på en halv time.

Andet sæt var meget mere jævnbyrdigt, og tyskeren var med helt frem til 5-5.

Her lykkedes det så Torpegaard efter syv fejlslagne forsøg at udnytte sin ottende breakbold i sættet, så han brød til 6-5. Dernæst servede han sejren hjem med et rent parti.

Hovedturneringen i US Open begynder mandag i næste uge.