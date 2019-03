Toronto og Frederik Andersen fortsætter god stime

Frederik Andersen reddede 35 ud af 37 skud, da Toronto Maple Leafs natten til søndag dansk tid besejrede Buffalo Sabres med 5-2 i den nordamerikanske ishockeyliga NHL.

John Tavares og Mitchell Marner blev begge noteret for et mål og to assister i sejren, som er den fjerde for Toronto i de seneste fem kampe.

Tavares åbnede scoringen i første periode efter godt fire minutters spil, men tre minutter senere havde Buffalo både udlignet og bragt sig foran på to hurtige mål.

Morgan Rielly udlignede til 2-2 for Toronto i slutningen af perioden. I anden periode scorede først debutanten Nic Petan til 3-2, og derefter gjorde Nikita Zajtsev det til 4-2.

Med under to minutter tilbage af tredje periode udnyttede Mitchell Marner, at Buffalo havde taget sin målmand ud, ved at sende pucken i det tomme net til slutresultatet 5-2.

Med sejren holder Toronto trit med topholdene i Atlantic-divisionen. Holdet er tre point efter Boston Bruins på andenpladsen.

Columbus Blue Jackets med Oliver Bjorkstrand på isen i næsten 14 minutter spillede under standard i hjemmekampen mod Edmonton Oilers, som vandt 4-0.