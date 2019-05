Toronto Raptors sætter NBA-mester under pres i finaleserie

Toronto Raptors vandt den første NBA-finale over Golden State med 118-109. Der spilles bedst af syv finaler.

Toronto Raptors har fået en forrygende start på finaleserien i basketligaen NBA.

Natten til fredag dansk tid vandt Toronto med 118-109 over det forsvarende mesterhold, Golden State Warriors, i den første finale.

Det er første gang i Toronto Raptors' 24-årige historie, at holdet deltager i NBA's finaleserie, og åbningssejren kom i hus foran et særdeles tændt hjemmepublikum.

- De levede sig ind i kampen, præcis som det skal være. Det er sådan, man får fordel af at være på hjemmebane, og de fortjener kredit for at være en del af sejren, siger Toronto-træner Nick Nurse om kulissen ifølge nyhedsbureauet AP.

Det er femte år i træk, at Golden State er med i finaleserien. I de foregående fire år har holdet åbnet finaleserien på hjemmebane, hvilket har udløst fire sejre.

Derfor er holdet nu under uvant pres allerede tidligt i serien, selv om stjernespillerne Stephen Curry og Klay Thompson med henholdsvis 34 og 21 point viste, at de godt kan håndtere Torontos ellers stærke defensiv.

Nederlaget var dog i sidste ende selvforskyldt, fastslår Golden State-træner Steve Kerr.

- Vi ydede en stor indsats. Drengene lavede flere gode ting, men generelt lavede vi for mange fejl til at kunne vinde kampen, siger han.

Træneren kan glæde sig over, at DeMarcus Cousins var tilbage efter en skade. Golden State var uden superstjernen Kevin Durant, men også han forventes snart tilbage i kamp.

Da Toronto havde en bedre statistik i grundspillet, har det canadiske hold også fordel af hjemmebane i den anden finale, der spilles natten til mandag dansk tid.

I tilfælde af at finaleserien ender med en syvende og afgørende finale, vil Toronto også have hjemmebanefordelen i den kamp.